印度上映抗中神劇　內地官媒批批毒雞湯

印度上周上映一部名為《印度人》的電影，內容遘述6名印度年輕人潛入中國執行「秘密任務」的冒險故事，對白和畫面卻以中印兩軍於加勒萬河谷爆發的衝突為背景。內地官媒發文指出，這類「抗中神劇」恐成為印度社會的毒雞湯，對中印關係以至印度自身均非好事。

內地官媒上周六（15日）發文稱，電影製作方稱對衝突中的印度士兵傷亡表示沮喪，還呼籲印度人「團結起來」。影片上映前反覆拿加勒萬衝突炒作和渲染，很明顯這已不是一部單純的影視作品，更多是反華宣傳片。影片中，中國被毫不掩飾地刻畫成「壞人」以及「印度的敵人」，使得最終的傳播效果猶如在印度社會散播思想毒素。

文章指出，自2020年中印衝突發生以來，印度就有人開始拍攝同樣題材的「抗中神劇」。影片以中印關係為大背景，卻完全脫離了中印關係的基本現實和事實。影片所煽動起來的反華情緒，最後還是要以某種方式宣泄出去，對印度來說無異於堆積出一個個「非理性情緒堰塞湖」，不僅影響中印關係，也勢必對印度造成更劇烈的反噬。文章強調，中國對印度沒有惡意更沒有敵意，中方真誠地希望中印能友好相處。