吹噓帶毒赴港販賣價倍翻　大理導遊恐遭吊銷執業資格

內地近日網傳影片顯示，有旅行團導遊吹噓從雲南省帶到昆明、深圳、香港等地販賣，價格能翻倍。大理白族自治州文化和旅遊局微信公眾號周日（16日）發通報稱，擬給予事導遊吊銷導遊證的行政處罰。

網傳影片中，一名疑似導遊向遊客表示，假如有機會去到騰沖、瑞麗，購買1萬元人民幣（約1.1萬港元）的白粉，帶到昆明出售，價格就會翻40倍；如帶到廣東省深圳市，價格會翻160倍；如帶到港澳台，價格更可翻400倍。據當時在場遊客李先生（化名）稱，他本月初報名參加雲南美遊國際旅行社有限公司的旅行團，7月5日在大理前往酒店的路上，導遊為了游說遊客購物，講解轉賣毒品獲利的例子，甚至拿緝毒警察開玩笑。期間有遊客表示不滿，被車上的工作人員要求落車。

大理白族自治州文化和旅遊局在通報中表示，經核查，7月4日涉事昆明導遊尹某心受雲南樂逍遙旅行社有限公司委派帶團到昆明、大理、麗江旅遊。7月5日，尹某心在旅遊途中在車內講解時有不當言論。因其行為違反規定，該局擬給予尹某心上述行政處罰的決定，將在有關法定程序結束後作出。