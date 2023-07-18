新生入學需繳逾4000元校服費　官方稱非強制

廣東省東莞市一間中學周日（16日）被爆料稱，新生入學需繳付3筆費用，包括學費、住宿費和校服費，其中以校服費高達4,000多元（人民幣，下同，約4,400港元）引發網民熱議。周一（17日）內媒向該校查詢，工作人員稱上述費用屬實，並強調是合法合規。

據了解，東莞光正實驗學校的高一新生入學需繳付學費2,150元（約2,370港元）、住宿費1,600元（約1,760港元），以及4,033元（約4,450港元）的校服費（男生校服）。入學須知注明，校服共30至31件，項目不僅包含校服，還有被套被褥、水桶、臉盆、拉杆箱、蚊帳、拖鞋、雨傘等生活必需品。被問學生是否可以自行在網上購買，一名負責老師稱，新生都是統一購買的。

東莞市教育局回覆家長網上提問時表示，學校對家庭經濟困難學生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等，採取多措施無償提供校服，符合條件的學生可向學校提出減免申請。內媒向東莞市發展和改革局查詢，工作人員稱，該局只負責審批學費和住宿費，校服這類收費相當於學校代購，屬於自願性質。如果學校強制購買，學生和家長可投訴。資料顯示，該校為目前東莞市佔地面積最大的寄宿學校，設有小學和中學部，提供中國及國際課程，最大辦學規模為2萬名學生。