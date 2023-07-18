「泰利」於北海市再登陸　多地停工停課

今年第4號颱風泰利周一（17日）晚上約10時20分在廣東省湛江市南三島沿海登陸後，周二（18日）凌晨由颱風級減弱為強烈熱帶風暴，隨後進入北部灣，於早上5時45分左右在廣西北海市再次登陸。北海市周一晚上10時起，全面實施停工、停課、停運等安排。廣西防城港市同日亦發通告，全市周二全日實施停工、停課、停運等。

周一早上6時，泰利的中心位於北海市境內，中心附近最大風力10級（每秒25米），中心最低氣壓為980百帕，七級風圈半徑130至150公里。泰利料將以每小時約20公里的速度向西偏北方移動，周三（19日）在越南北部減弱消散。廣東中西部沿海、廣西沿海、海南島沿海周一上午8時至周三上午8時料將有6至7級風，其中北部灣北部海域、廣西沿海、雷州半島西部沿海將有8至9級大風；廣東、廣西、福建、湖南、貴州、雲南等地部分地區有大到暴雨。

廣東省防汛防旱防風總指揮部通報，廣東各地已於周日（16日）中午12時前全部完成海上防風撤離任務。全省2,702艘免休漁船全部回港，66,891艘在港船隻全部落實防颱風措施。全省各地海洋牧場、68個濱海景區全部關閉。截至周一下午5時，全省陸上共疏散近23萬人。