美擬推新半導體限制措施　耶倫強調非遏制中國

美國財長耶倫周一（17日）向美媒表示，華府推出新行政命令限制對華投資可能性很大，強調新措施的針對範圍狹窄，主要聚焦在半導體、量子計算和人工智能等數個領域，相信不會廣泛影響美國在華投資或對中國投資環境造成根本性影響。中國外交部發言人毛寧周二（18日）表示，對正常技術合作和經貿往來人為設置障礙的做法違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。

耶倫強調，華府正在擬訂的措施和現有出口限制不是報復北京，亦不是要遏制中國整體經濟增長，美方的行動不是針鋒相對，目的是保障美國國家安全，部分則是應對侵犯人權行為。她指，華府一直研究細節，以確保落實措施時是做得對的，她沒有交代推出新措施的具體時間表。她還提及早前訪華期間，有中方官員對美國的關稅措施提出嚴重關切，她重申美方最初開徵關稅的原因是中國的不公平貿易行為等，但問題尚未解決。

另一方面，耶倫指美國在降低通脹上取得良好進展，但中國經濟增長放緩或對全球經濟產生連鎖反應，可能會蔓延到其他經濟體，並對美國帶來負面溢出效應。不過，她認為即使美國增長同樣放緩，勞動市場卻仍然強勁，預計美國不會陷入衰退。毛寧周二表示，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化。中方希望美方將美國總統拜登無意對華脫鈎、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國的承諾落到實處，為中美經貿合作創造良好的環境。