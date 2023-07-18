大陸師生團訪政治大學　丁寧與校隊切磋球技

北京大學黨委書記郝平率領的大陸高校師生，周一（17日）到台灣政治大學參觀訪問，並與該校學生交流座談。政大副校長陳樹衡表示，兩岸學術交流過去3年因疫情及其他因素較為難行，希望能繼續好好走下去，走出一條促進兩岸和平的康莊大道。訪問團周二（18日）將參訪文化大學及故宮博物院。

政大致力推動海峽兩岸學術交流與合作，與北京大學、清華大學等大陸多間高等教育機構簽有合作交流協議。陳樹衡指陸生團能訪台有非常高的意義，用「久別重逢」形容自己激動的心情；又指兩岸教育交流早有基礎，政大也與大陸多間高校結為姐妹校，師生往來絡繹不絕，希望讓曾經受阻的兩岸教育交流重新延續。

郝平表示，大學生之間的交流互訪是溝通兩岸的重要橋樑和紐帶，希望進一步和政大加強交流合作，增進了解、互學互鑑，共育英才、造福社會，架起兩岸「連心橋」。台灣前總統馬英九亦指，這次大陸高校師生來訪意義重大，希望兩岸青年多多交流、建立友誼。訪問期間，大陸學生團團長、奧運冠軍丁寧在政大體育館，與政大乒乓球校隊選手切磋球技。