美前防長：若台縮短兵役　盟友恐質疑自衞決心

台灣去年底宣布將義務兵役由4個月恢復至1年，引起爭議，將義務役期重新縮短近日成為總統選舉的議題。美國前國防部長埃斯珀（Mark Esper）周一（17日）晚接受台媒訪問時表示，如台灣縮短兵役，將對美國及全球支持台灣的人釋出錯誤信號，讓外界質疑台灣民眾自我防衞的決心。

曾建議台灣延長義務役期的埃斯珀表示，美國支持烏克蘭的背後原因，包括該國人民不論性別都願拿起武器為國家而戰，如果台灣反其道而行、縮短兵役，美國民眾會問為何要派自己的兒女為台灣而戰，而當地人民卻不為台灣而戰。對於國民黨總統參選人侯友宜曾提出將兵役縮短回4個月，埃斯珀稱知道政客都喜歡順應選民意見。

埃斯珀認為，中國大陸會利用他人弱點，若台灣增強實力、增加軍備庫存並致力推動防衞，與美國、日本等建立更強大的聯盟網絡，將讓台灣在談判桌上處於更有利位置。他指出，美方降低戰略模糊，可向大陸傳達更堅定訊息，表明美國願意支持台灣。他另推測，若美國前總統特朗普再入主白宮，可能削弱與台灣的關係，不利台灣、美國國家安全及全球穩定。