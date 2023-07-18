食堂飯菜疑現避孕套　校方稱「鴨子眼球膜」

內地食品安全事件不斷，廣東省有學生周一（17日）向內媒爆料稱，近日在廣州市增城區一間職業學校食堂用餐時，吃到疑似避孕套。涉事學校工作人員當晚回覆表示，學生吃到的異物經初步調查為「鴨子眼球膜」。增城區市場監督管理局周二（18日）會同區相關部門及屬地鎮街開展調查，已責令涉事食堂關閉，密切關注學生身體狀況，相關樣本已封存並移交第三方權威機構檢測中。

爆料的李同學就讀的另一間學校，數日前租用廣州市華世外語藝術職業學校（下稱華世學校）的場地進行為期18天的培訓。周一有同學在該校食堂用餐時，發現飯菜裏有膠製異物，大家懷疑是避孕套。對校方解釋異物為鴨子眼球膜，李同學表示不能接受，原因是兩者區別較大。他指出，除非校方能提供第三方報告，否認要求退還剩餘日數的餐費，並改善食堂的衞生條件。

校方就事件發出的回覆稱，已問責全體廚房員工並扣錢處罰，對於涉事廚師予以開除處理。同時，校方將成立專門的小組進行內部調查，包括追蹤原材料供應鏈、排查可能的操作失誤和檢查食堂流程。華世學校工作人員周一晚對內媒稱，已將相關樣本保留，並向家長和學生解釋，以消除誤會。