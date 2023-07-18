旅行社稱不收敏感行業客戶　倡記者律師勿跟團

內媒周二（18日）報道，有新聞從業員透露自己在網上團購，預訂一家雲南旅行社的當地遊行程時，因持有記者證被客服建議不要跟團。有旅遊業界直言，不收記者、律師等「敏感行業」客戶，怕被拍下購物行程。惟有律師質疑此舉剝奪消費者選擇權，違反《消費者權益保護法》。

新聞從業者李先生（化姓）表示，自己在某短片平台團購雲南遊，與平台客服溝通出行事宜時，多問一句：「有記者證是不是有優惠，免門票？」對方卻立即來電核實其身份，確認後建議他不要跟團，說這種旅遊團肯定經不起推敲，自己冒不起這麼大的風險，怕失去工作。內媒嘗試預訂其他同類行程時，多間旅行社也表明「沒辦法接待記者，也沒有旅行社願意接待」；另有客服經理稱，「比如說有的像律師之類的，也不會收」；但亦有旅行社表示，純玩團對記者身份沒有限制。

有旅遊業人士表示，上述情況主要是因擔心這些特定職業的人「挑刺」，比如律師有特定的專業能力，能夠判斷出所做的事情合不合法；記者有媒體資源，存在被報道的可能性。涉事平台其後表示，已將違規產品下架，並處罰曝光的產品供應商，強調歡迎媒體和輿論監督。雲南省文化和旅遊廳宣傳推廣處工作人員則表示，沒聽說類似限制記者參團的現象。