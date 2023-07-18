基辛格訪華見李尚福　籲美中消除誤解避免對抗

中國國務委員兼國防部長李尚福周二（18日）在北京會見來訪的美國前國務卿基辛格。基辛格表示，當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗，歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

李尚福表示，中國所走的和平發展道路是世界之福，不是世界之禍，美方應有正確的戰略判斷。他提到，美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。中方始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

基辛格則指，此訪是作為中國的朋友而來。他指出，如果美中發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。他認為，認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。