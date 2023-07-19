作者網購買到自己的盜版書　平台拒退貨退款

福建省福州市的陳先生早前在淘寶網購買自己14年前出版的圖書，誰知收到的竟是盜版書。當他向淘寶平台投訴要求退款時，對方卻判定「不退貨，不能退款」。

陳先生本月8日在淘寶網商家「壯壯書屋」花44元人民幣（約48.5港元）購買兩本《大眼看美國》打算送給朋友，該書是他於2009年通過華東理工大學出版的圖書。3天後，他收到從湖南省婁底市新化縣寄來的書，發現封面封底字迹模糊，明顯是盜版書。他於是聯絡商家交涉，對方直認「書是影印版」，又答應退貨退款。陳先生之後通過淘寶平台投訴，並上傳盜版書和原版書的不同封面圖以及跟商家的聊天紀錄作證，要求平台督促商家退款並依法賠償。

淘寶平台上周六（15日）對此判定，買家提供資料錯誤或未在退貨期內退貨，無法支持買家退款售後申請。陳先生同日發起申訴，但平台仍回覆申訴不成立。淘寶平台客服周一（17日）對內媒稱，盜版書屬於假貨，消費者可以先鑑定，再將憑證提供給平台申請專員核實處理，如檢測核實商品是盜版就屬於假貨，平台將嚴格處理。陳先生稱，他要求淘寶平台公開道歉，並保留權利通過法律途徑維權。涉事商家回應則稱，現在已不賣書，「改行了」。