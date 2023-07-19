中俄兵力抵日本海集結完畢　解放軍戰機首從俄機場升空

中國國防部新聞局官方微博周三（19日）發布消息，參加在日本海中部舉行的「北部‧聯合‧2023」演習的中方海上編隊，周二（18日）中午已抵達預定海域，與俄方海上兵力順利會合。兩軍參演兵力全部集結完畢，並完成開設聯合戰役指揮部，為演習正式開始做好準備。據內地官媒報道，此次中方參演空中兵力要在陌生機場升降、陌生條件下保障，意味中方空中兵力將從俄方機場起飛。

中國國防部稱，此次演習中俄雙方共派出10多艘艦艇和30多架飛機。中方海上編隊由導彈驅逐艦齊齊哈爾號、貴陽號，導彈護衞艦棗莊號、日照號，綜合補給艦太湖號以及4架艦載直升機組成。俄方則派出大型反潛艦特里布茨海軍上將號、潘捷列耶夫海軍上將號，導彈護衞艦齊登扎波夫號、轟鳴號等8艘艦船，以及伊爾38巡邏機、卡27反潛直升機、蘇30戰機等10多架飛機。中俄海上兵力在預定海域會合後，演習副指揮員、俄方海軍少將卡札科夫一行採取空中、水面立體方式換乘至齊齊哈爾號，隨後在艦上開設由中俄雙方人員組成的聯合戰役指揮部。

軍事專家傅前哨周二受訪時表示，無論是戰略飛機或戰術飛機，在演訓任務中從對方機場起飛，都表明中俄之間的戰略互信達到較高水平。此次演習在日本海舉行，中國軍機從俄方機場起飛參演，大大縮短了空中出擊的反應時間，可以更高效、快速地相應處置位於日本海的威脅目標。