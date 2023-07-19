綠營批陸生訪台是統戰　邀請單位反斥侮辱智慧

由北京大學黨委書記郝平率領的大陸大學師生團，周三（19日）繼續在台灣的參訪行程，上午抵達台灣大學社科院參加座談。針對有台媒和民進黨立委指大陸師生團訪台是統戰活動，邀請師生團赴台的馬英九文教基金會執行長蕭旭岺周三駁斥，把中華文化稱為統戰，是侮辱台灣人的智慧。

大陸師生團周三上午抵達台灣大學社科院，參加由該校政治系相關學生社團「中國大陸事務學會」主持的閉門座談。據知校方僅定調為社團層級的交流，之後還有一場雙方交流互動的茶會。蕭旭岺稱，本次茶會是以輕鬆的方式舉行，不用正襟危坐，兩岸年輕人交流本來就要不拘形式，更能夠自由互動。

師生團周二（18日）到訪文化大學時，有媒體稱校方以「馬先生」稱呼台灣前總統馬英九，批評這是統戰團。蕭旭岑表示自己未注意到，「沒有必要雞蛋裏挑骨頭」。大陸學生受訪時提到兩岸是「同根同源」，有民進黨立委稱是統戰。蕭旭岑反駁，若非同根同源，「難道你（立委）是荷蘭人嗎？是美國人嗎？」他指民進黨已用盡伎倆，反問邀請陸生來看棒球、看凱道遊行「難道不是一個非常好的交流嗎？」