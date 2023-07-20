賴清德讚安倍晉三推動印太戰略　安倍昭惠頻拭淚

台灣總統蔡英文與副總統賴清德周三（19日）分別接見到訪的日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，蔡英文提到，安倍晉三主張 「台灣有事等同日本有事」，展現他對台灣的重視。賴清德當晚在台日友好之夜歡迎安倍昭惠，稱讚安倍晉三推動的印太戰略至今仍是維持印太和平穩定最重要的戰略。安倍昭惠期間頻頻拭淚。

蔡英文表示，這次安倍昭惠來訪，不僅延續台日友好交流，更完成安倍晉三悼念台灣前總統李登輝的心願，讓他們非常感動。她相信，過去安倍晉三對台日關係的付出，現在透過安倍昭惠、台日官方和民間共同來延續，將能開創更豐碩的合作成果。安倍昭惠則表示，會秉持亡夫的遺志，促進台日關係發展。

台日友好之夜音樂會當晚在新北市汐止舉行，安倍昭惠、賴清德及多名台日政客出席。賴清德表示，安倍晉三的財政經政策改善日本國防安全的空間，至今仍深深影響日本以至印太區域。他又指，安倍在特朗普當選美國總統時赴美作簡報，提到大陸國防預算不斷增加，認為大陸崛起勢必給印太和國際帶來威脅，促成特朗普提出印太安全戰略，以及美、日、印度和澳洲四方安全對話。