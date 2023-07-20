港車北上實施半個月　逾2500輛次單牌車入廣東

港車北上自本月1日實施以來，吸引到不少港人自駕進入廣東省。國家移民管理局周三（19日）在記者會表示，截至周一（17日），經港珠澳大橋出入廣東的香港單牌車數量已超2,500輛次，通關數量是「澳車北上」同期的5倍。

國家移民管理局新聞發言人、綜合司副司長張寧表示，港車北上政策是中央支持香港發展，推進粵港澳大灣區建設的重要舉措之一，國家移民管理局高度重視，部署指導珠海邊檢總站全力做好各項籌備工作，保障港車北上政策順利實施。

為保障該政策順利實施，國家移民局推出3項舉措，包括加強訊息系統建設，推進邊檢備案手續「網上辦」、「自動辦」，實現香港單牌車司機資料與粵港澳跨境司機資料、邊檢快捷通道備案資料同步共享；優化完善查驗設施，檢修測試車輛查驗通道，升級改造車輛查驗設備，創新優化車輛查驗流程，完善口岸通行標識和查驗指引，全面提升查驗效率；密切協同配合，會同粵港兩地相關部門開展跨境實車通關演練，全面檢驗業務流程和系統穩定性，及時發現問題、共同推動整改。