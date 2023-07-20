侯友宜下月訪日見麻生太郎　或9月訪美見佩洛西

國民黨下周日（23日）舉行全代會，料將通過正式提名台灣新北市長侯友宜成為總統參選人。台媒周四（20日）報道，侯友宜預計本月31日至下月2日訪日，將會見日本前首相麻生太郎等政客。另有指侯友宜計劃9月上旬訪美，有機會與美國眾議院前議長佩洛西會面。

侯友宜訪日首天將與日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司及國會議員見面，下午到位於新宿區百人町的東京媽祖廟參拜，爭取台僑支持，晚間由日方高層官員設宴接待。他次日將拜訪麻生太郎，討論經濟、外務等議題，包括如何深化台日間合作、促進經濟發展等。由於3天行程密集，預計他只會在東京停留。

另有知情人士透露侯友宜的訪美計劃，指他將走訪國會山莊、布魯金斯學會及戰略與國際研究中心等智庫單位，並會見美國在台協會主席羅森伯格。國民黨及侯友宜辦公室等正積極邀約能見面的參眾議員，包括現任眾議長麥卡錫。他此行將向美方說明其提出兵役縮短回4個月的主張，化解疑慮，並計劃在華盛頓發表演說，如果未能成事，將改在紐約的美國亞洲協會演講。