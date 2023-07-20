萊榮高鐵工程被舉報偷工減料　樁長未達設計要求

山東省重大項目萊榮高鐵於2020年11月開工建設，預計今年10月底具備開通營運條件。惟內媒周四（20日）報道，山東萊榮高鐵三標段勞務分包商、河南省三捷實業有限公司（下稱三捷公司）近日實名舉報稱，工程施工總承包單位中國建築第八工程局有限公司（下稱中建八局）涉嫌偷工減料，高鐵部分路基段螺紋樁施工存在質量問題，該段大部分螺紋樁的施工樁長未達設計要求，存在重大安全隱患。

在三捷公司負責人現場指認下，專家查閱萊榮高鐵相關路基段地質勘察圖、施工設計圖、分包工程量確認單、混凝土用量結算單，以及結合實際混凝土用量進行工程實物量推算，認同舉報人反映的偷工減料問題。三捷公司負責人肖衞國指，其承擔的萊榮高鐵DK128+700—128+925路基段螺紋樁工程，設計樁長為14.5米或15.5米，卻未能按圖施工，實際施工樁長大多在10至13米，90%以上的螺紋樁成樁未達設計長度。該公司在萊榮高鐵南海站（DK147+412—DK147+950）鐵軌路基施工中，大部分螺紋樁也未達設計樁長。

萊榮高鐵三標段另外兩個勞務分包商的施工人員也反映，在他們施工的路基段打樁施工過程存在類似問題，半數以上螺紋樁未達設計樁長，部分實際施工樁長甚至不到設計樁長的50%。專家指出，樁基長度是工程設計中非常重要的參數，如果達不到設計要求，其承載力一般難以達標，後續一系列施工的質量難以得到保障。