水利部對北京發洪水應急響應　日間高溫持續

國家水利部周三（19日）表示，預計周四（20日）至周五（21日）海河流域將有一次強降雨過程，北運河及暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水，決定針對北京市、天津市、河北省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，派出2個工作組赴北京、河北協助做好防禦工作。

水利部稱，受這次強降雨過程影響，海河流域潮白河、北運河、永定河山峽區間、大清河系拒馬河及唐河等河流將出現漲水過程。依據《水利部水旱災害防禦應急響應工作規程》，水利部向相關省級水利部門和水利部海河水利委員會發出通知，要求密切監視天氣變化，加強雨情水情預測預報、會商研判和應急值守。

北京周三天氣悶熱，截至下午4時左右，南郊觀象台最高氣溫達到37.1℃。預計周四日間北京最高氣溫36℃，夜間至周六（22日）將迎來一次降雨過程，局部地區有暴雨，周五至周六最高氣溫或降至26℃。中央氣象台預計，周五至下周日（23日）四川盆地、江漢、蘇皖及華北、黃淮、東北等地有中到大雨，部分地區有暴雨。未來10天新疆盆地、甘肅、內蒙古高溫天氣持續，最高氣溫介乎35至38℃，局部地區達40℃以上。