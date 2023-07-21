今年第5號颱風生成　重慶大暴雨主城內澇

中央氣象台周五（21日）宣布，今年第5號颱風「杜蘇芮」於當日早上8時生成，後期路徑存在不確定性，會否影響廣東尚待觀察，該省多地發出高溫預警。中央氣象台同日繼續發布暴雨藍色預警，北京開啟強降雨模式，重慶8個區縣大暴雨，主城多地內澇。

中央氣象台觀測，杜蘇芮中心附近最大風力8級，達到熱帶風暴級別，預計將以時速10公里向西偏北方向移動，強度逐漸加強，向台灣東部海面靠近，未來將影響中國東南沿海。暫未知杜蘇芮會否影響廣東，廣州市越秀、天河兩區周五發布高溫黃色預警信號，未來料有更多市縣區發布高溫預警。另有預測指，杜蘇芮可能掠過巴士海峽，或從台灣東側北上，掠過北台灣。

中央氣象台預計，周五至周六（22日）河北、北京、天津等地局部地區有100至110毫米大暴雨，伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。北京市氣象台周四（20日）已發布暴雨藍色預警信號，周五凌晨出現強降雨，有樹木、電單車等被大風吹倒。重慶銅梁、大足、永川、北碚、江北、璧山、潼南、江津出現大暴雨，最大日降雨量在銅梁區蒲呂鎮人和村，達170毫米。該市璧山璧北河、梅江河、江津大溪河等16條中小河流出現1至3米漲水過程，最高水位暫未超警戒水位。