旅遊團被揭不同客源區別收費　民眾斥地域歧視

四川有旅行社近日被揭，要求對本地人比外省人多收100元（人民幣，下同，約110港元）。有雲南旅遊團再被揭對不同客源區別收費，對河北客源每人額外加收200至400元（約220至440港元），天津戶籍民眾則毋須付附加費。事件上傳網絡後，網民怒斥旅行社存在地域歧視，同遊不同價。

內媒周四（20日）報道稱，近日有網民發文投訴，個別旅行社出現河北省戶籍人士報名加收費用的規定，河南戶籍甚至要加收600元（約660港元）。天津亦有網民發文，向當地一家旅行社諮詢雲南跟團遊時發現，不少團要求參團人員年齡在26至62歲之間，其他年齡層的遊客需加錢。另有人表示，上述團多不是純玩團，亦包括進店購物的環節；對於旅行團的這些規定，認為存在對遊客的地域歧視。

有涉事旅行社工作人員表示，這個地區附加費是雲南的旅行社才有，主要是針對一些有購物路線的拼團，如果是純玩團就不會有地區、年齡、性別等方面的限制。雲南昆明市文化和旅遊局工作人員隨後回應稱，旅遊團並不限制遊客的來源地，但建議不要參加購物團，因會經常出現強制消費等問題。