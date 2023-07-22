傳深圳離職工程師討薪後墮斃　公司否認有糾紛

廣東省深圳市一名結構專業工程師離職後，本月初回到公司討要欠薪，卻離奇墮樓身亡，家屬翌日即收到公司支付的4.4萬元人民幣（約4.8萬港元）薪酬。家屬懷疑死者當初是被迫離職，指出原本與死者說好暑假全家去旅遊，認為他不可能自殺。但涉事公司周五（21日）發聲明指，據警方調查，已排除事件涉及他殺。

據報道，死者是44歲男子金輝，生前在深圳市建築設計研究總院有限公司工作5年，今年3月10日辭職。親屬提供的材料顯示，金輝上月5日和本月3日曾向單位人士王某梅詢問，何時結算欠薪尾數。親屬又稱，該公司「996」加班問題嚴重，晚上工作至午夜12時，完全沒有個人時間，壓力很大。他們稱近日未見金輝情況異常，一家人已辦了港澳通行證，「照片也拍了，結果那張照片成遺照了」。

深圳市建築設計研究總院有限公司周五表示，高度重視金輝墮斃引發的猜疑和議論，已成立工作專班調查核實。通報指，金輝是以個人另有發展為由主動提出離職，單位曾經挽留，他在本月6日在福田區某大廈墮斃，未進入原單位辦公區域，亦未與他人接觸或溝通，網傳當日到單位討薪的說法不實。通報強調，金輝與該公司不存在糾紛，未發生勞動仲裁事宜，該公司也沒限制或影響他再就業。