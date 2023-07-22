暴雨突襲體育場館屋頂坍塌　部分航班延誤備降

暴雨突襲上海，當地中心氣象台周五（21日）發布暴雨黃色、雷電黃色和大風藍色預警信號，上海市防汛指揮部亦啟動全市防汛防颱3級響應行動。當地有高架橋嚴重水浸變成「高架河」，部分航班延誤備降。嘉定區周四（20日）更有體育場館屋頂在暴雨中坍塌，幸無人傷亡。

嘉定區氣象台周四發布暴雨黃色預警，其後升級為橙色預警，嘉定區安亭鎮降雨量突破100毫米。據報發生坍塌的是嘉定雷厲羽毛球俱樂部，成立於2016年，場館方面拒絕回應事件，相關部門則指場館已停業整頓。至周五，浦東、楊浦、普陀等區部分路段暴雨導致嚴重水浸，道路車輛行駛緩慢，對晚高峰通行造成影響。上海虹橋機場、浦東機場出現小面積延誤，已有部分航班備降。

上海市周五晚多處水浸，積水最深的下穿式立交橋為光新路人行地道，道路積水最深超過30厘米。上海市防汛指揮部表示，暴雨中有76處道路、37處下穿式立交橋、72個小區水浸，截至深夜多處積水基本消退。全市13個站點小時雨量超過100毫米，小時雨量最大出現在中心城區定海路街道125.4毫米；另有3個水文測站錄得超警戒水位，包括虹橋新橋、北新涇和趙屯。