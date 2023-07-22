少年姦殺女同學判囚終身　死者父上訴

江西省宜春市去年11月發生姦殺案，一名就讀中三的少年欲與女同學發生性關係遭拒，竟殺死對方並猥褻。案件本月7日一審，法院判少年無期徒刑，剝奪政治權利終身。法院同時裁定被告民事賠償死者家屬5.5萬元（人民幣，下同，約6萬港元）。死者父親不服並上訴，強調「那是一條人命」。

案情指，柳姓少年去年11月16日晚在家中看暴力色情小說，產生強姦女性之意。兩日後柳男將鍾姓女同學騙到家中要求發生性關係，遭拒絕和辱罵。他怕事情敗露，便掐鍾女頸並捂其口鼻，致其窒息，再用刀割其頸放血。宜春市中級人民法院一審認為，柳男犯罪時雖未成年，但犯罪手段極殘忍，犯罪後果極嚴重，主觀惡性極深，社會危害性極大，嚴重侵害未成年人權益，理應從嚴懲處，故不予從輕或減輕處罰。

至於民事訴訟部分，法院僅支持喪葬費約4.5萬元（約4.9萬港元），及辦理喪葬事宜支出的合理費用1萬元（約1.1萬港元）。死者父親鍾先生周三（19日）向江西省高級人民法院、宜春市人民檢察院上訴，請求改判柳男死刑；並要求被對方賠償死亡賠償金、喪葬費、處理喪葬事宜支出費用、精神損害撫慰金等共約157萬元（約172萬港元）。鍾先生稱，女兒遇害對兩名弟弟及70歲祖父母造成很大打擊，為避觸景生情，他將房產以低於市價出售，又指摘柳男家屬一直沒向他和家人道歉。