萊榮高鐵涉偷工減料　總承包商找舉報人冀平息事件

中國建築第八工程局有限公司（中建八局）總承包的山東萊榮高鐵項目，近日被舉報有施工質量問題，涉嫌偷工減料。舉報人上周五（21日）透露，該公司某經理曾稱是誤會，希望平息媒體，防止事件發酵。與此同時，屬同一集團的中建五局爆出項目經理辱罵員工，被停職調查。

針對中建八局爆出的問題，山東省交通運輸廳上周四（20日）已成立調查組，會同有關方面全面調查核實。揭發事件的分包商三捷公司負責人肖衞國上周五透露，當日早上曾與中建八局一名公司經理在河南見面，對方未回應如何處理事件，僅表示此事「都是一場誤會，看看能不能把媒體這一塊兒平息一下」。山東萊榮高速鐵路有限公司則以不清楚為由，拒絕回應。

中國建築集團有限公司一波未平，再有網民發文指控，旗下中建五局華南建設有限公司的項目經理張鵬在工作群內辱罵員工，一名安全員疑因未寫安全日記被指摘。面對張男責罵，該安全員提出質疑，稱安全員毋須撰寫安全日記。張男揚言不服從管理者，一律直接辭退，「一個xx安全員，我要是搞不定，老子這麼多年白混了」。涉事公司工作人員回應稱，已就張鵬的粗暴發言展開調查，將加強項目管理層員工的管理水平與監督工作。