中建八局子公司住宅項目　疑因混凝土強度不合格停工

山東萊榮高鐵三標段勞務分包商日前實名舉報工程施工總承包單位中國建築第八工程局公司（中建八局）涉嫌偷工減料，萊榮高鐵部分路基段螺紋樁施工存在質量問題。一波未平一波又起，有業主上周五（21日）再次指控由中建八局旗下第四建設公司承建的青島西海岸新區金沙樂府A區項目，疑因混凝土強度檢測不合格而導致停工停售，房子未能如期交付。業主多次向有關部門反饋，項目至今仍無復工迹象。

內媒周日（23日）報道，金沙樂府樓盤項目位於青島市西海岸新區，有問題是2019年開工建設的A區項目。化名張琳的業主指A區一共12幢樓，其中一期工程佔5幢，她於2021年5月購買時一期工程已經封頂，當初約定2022年9月精裝修交付，但至今未交付，與開發商自曝工程存在質量問題有關。業主去年起發現樓房有很多問題，包括外牆有裂紋、屋內有霉斑等，懷疑房屋質量有問題。張琳直言，早知道房子是現在這樣，肯定不會買。

2022年9月，開發商青島億維德商貿公司向全體業主發告知，指出12幢樓的混凝土強度均不合格，公司已於同年8月31日通知監理公司，由監理公司向承建方第四建設公司下達停工令，並把相關鑑定報告、告知函呈送當地政府。開發商聲稱曾多次與第四建設交涉，第四建設則不承認檢測結果，認為檢測方不具備相關資格。

開發商與承建方各執一詞，業主多次向住建部門求助，張琳說業主們的經濟壓力都非常大，十分擔心樓盤爛尾。張琳透露，面對遙遙無期的真相，業主甚至提出集體停貸，希望得到住建部門的重視，但事情始終沒有進展。西海岸新區住房和城鄉建設局上周五表示，金沙樂府項目並非混凝土不合格，只是有個別固件有問題，工程項目也在推進。第四建設相關負責人表示，關於項目檢測結果、工程進展等問題，一切都等政府通知。