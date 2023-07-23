韓國瑜現身黨大會撐侯友宜　郭台銘揚言帶來新風格

國民黨周日（23日）召開全台代表大會，新北市長侯友宜獲正式通過提名代表國民黨參加2024年台灣總統選舉。前高雄市長韓國瑜亦有現身，侯友宜感謝韓國瑜支持，並為上屆大選沒有充分支持對方選總統道歉，承認「4年前我做得不好」，他兩度擁抱韓國瑜。同一時間，鴻海創辦人郭台銘發文指自己會給大選與政治帶來新風格，以具體的改變讓人民重燃希望之火，外界猜測他是否決心獨立參選總統。

韓國瑜於2020年代表國民黨參選台灣總統時，侯友宜不願替韓國瑜站台，又婉拒擔任對方的新北競選總部主委，兩人被指埋下心結。連日來，外界關注韓國瑜會否出席全代會，二人最終合體。侯友宜指，對韓國瑜出席非常感動，面對接下來的總統選舉，兩人有共同信念，就是要為守護中華民國並肩作戰。韓國瑜則稱非常開心，全代會是國民黨非常重要的大活動，他希望台灣人安居樂業，兩岸和平交流、和平發展、海峽永遠不會戰爭，並希望下架貪污腐敗的民進黨。

郭台銘在Facebook發文指出，今屆總統選舉對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機及人民生活困境，執政民進黨束手無策，所以一定要再次政黨輪替，下架腐敗無能的民進黨政府。他又指，知道大家關心他接下來的動向，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，他要扮演帶來希望也帶來改變的角色，現在有千萬人同樣希望改變，他一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新風格，以具體的改變讓人民重燃希望之火。

侯友宜回應指，自己與郭台銘信念一致，希望守護台灣，二人應團結。國民黨主席朱立倫上周六（22日）曾指，郭台銘是藍營重要資產，相信最後一定會團結一致，國民黨全代會後就會整合在野、非綠，實現政黨輪替。