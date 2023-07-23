韓院舍疑收大陸毒氣包裹　台灣加強檢查轉運郵件

台灣指南韓院舍收到的包裹是由大陸寄到台灣再轉運到韓。

南韓蔚山一間安置殘疾人士院舍上周四（20日）收到一個來自台灣包裹，3人打開後疑吸入毒氣不適。台灣財政部關務署上周六（22日）指出，此案屬「貨轉郵」的轉運郵件，是從中國大陸寄到台灣再轉運南韓。中華郵政周日（23日）表示，會增加貨轉郵安全，即日起採取4大管控及防範措施。

關務署表示，涉事郵件是貨轉郵，自從大陸以海運運來台灣中轉理貨，加掛「中華郵政」郵袋吊牌後再以空運運送到南韓，為維護台灣形象，會對大陸等高風險地區起運的轉口貨物加強查核，並請中華郵政確切辦理「貨轉郵」運輸承攬業者不得違反台灣及寄達國的各項規定。

中華郵政公布，為增加貨轉郵安全，周日起採取管控及防範措施，第一是強化客戶管理，要求交寄業者僅能接受跨境電商平台認證的物流商及商品供應商委運，不得攬收坊間散客貨物。第二，加強貨轉郵系統過濾及管控，在貨轉郵收寄系統，增加可疑品項如固體香氛、香精等，以及常見謊報品項如唇膏、化妝棉等篩選機制，嚴密過濾及防堵不實申報。中華郵政亦要求加強現場作業查核次數及現場作業人員加強郵件開拆抽查，發現申報不實或違反禁限寄情況，即依雙方合約予以重罰。