軍用無人機能力落後大陸　台招民企參與研發追趕

英國傳媒上周五（21日）披露台灣政府去年一份內部報告，該報告以俄烏戰事為鑑，指出烏克蘭在戰事初期被指缺乏空中優勢，之後聰明地運用無人機建立局部制空權，發動不對稱作戰和突擊。惟台灣的軍用無人機能力遠低於中國大陸，需要一個應急計劃來收窄差距，包括招攬民企與軍方合作研發無人機。

報道指，台灣目前只有4款軍用無人機，機隊只由數百架無人機組成，而大陸有逾50款機型，估計有數萬架無人機。由於台灣明顯處於劣勢，曾多次參與無人機戰略會議的知情人士表示，台灣總統蔡英文啟動戰略計劃，招募台灣商用無人機製造業者和航太公司與軍方合作，快速打造自給自足的無人機供應鏈。計劃目標是台灣最遲於2024年中製造出3,200多架軍用無人機，包括重量不到2公斤的迷你無人機，以及飛行半徑達150公里的較大型偵察無人機。為加速生產，台灣政府首次在武器計劃研發階段招募民企加入，至今已有9間公司參與。

台灣總統府向英媒指，俄烏戰爭為台灣帶來很大啟發，全世界都看到無人機的重要性，對未來世代而言，無人機不論在民用或軍用都會扮演非常重要角色，台灣擁有先進工業，在這方面不能缺席。