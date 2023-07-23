台明起一連5日漢光演習　首於桃園機場模擬反空降

台軍漢光39號實兵演習周一（24日）起一連5天舉行至周五（28日）結束，重點演練項目是台東豐年機場升降、首次在桃園國際機場反空降作戰演及新北八里聯合反登陸作戰，測試戰力保存、聯合截擊作戰與聯合國土防衞等作戰構想。

演練主要區分為「應急作戰、整體防空」、「聯合截擊作戰」及「聯合國土防衞作戰」，同時模擬敵軍欲奪取制空、制海及制電磁權，以及登島及島上作戰等應變措施。較受關注的項目是周二（25日）驗證台東民用豐年機場作為後備軍用機場的升降及整補作業，將出動F16V戰機、C130H運輸機。此外，台軍會於周三（26日）在桃園機場約1小時的反空降演練，機場屆時將空域管制；周四（27日）則在有「防衞鐵三角」之稱的新北八里海灘、台北港及淡水河口進行聯合反登陸操演。

除了上述項目，反制假訊息及認知作戰、資訊安全防護演練、關鍵基礎設施防護、後備動員、整補等科目亦是演練重點，將依照兵棋推演時的內容逐一驗證及演練。另外，萬安46號演習亦於周一開始，北部地區是下午1時30分開始至2時為止，台北市呼籲民眾配合演習人車管制，未配合管制最高可罰15萬元新台幣（約3.7萬港元）。