糾集病殘者販毒　癱瘓主犯逍遙法外多年終入獄

四川省營山縣一個犯罪團夥早年開始利用殘疾人士販毒，試圖以殘疾人這一點來逃避法律制裁逾10年，公安局上周六（22日）公布團夥成員均被定罪，其中癱瘓主犯蔣某被判無期，另外3名犯人判處2年至15年不等有期徒刑。

蔣某本身有穩定的銀行工作，早年染上毒癮，至2010年因患脊柱炎癱瘓在床，萌生了「以販養吸」的想法，因自身行動不便，於是利用吸毒者進行毒品交易。2012年，他因販賣毒品被營山縣公安局抓獲，但因身體原因不能羈押，導致該案不了了之。蔣某於是以為殘疾人身份令法律無法制裁他，其販毒行為更加猖獗，糾集自己的患癌女友段某及另一名癌症患者黎某，以完全不與吸毒者接觸的遙控模式販毒，營山公安多次打擊無果。

警方去年摸清蔣某、段某、黎某等人的販毒團夥作案規律、網絡架構後收網，趁黎某到蔣某寓所取貨時一舉抓獲蔣某、段某、黎某，當場查獲3.29克海洛英。內媒指，病殘人員涉毒犯罪預防難、收押難、管控難、調查取證難，他們往往認為自己犯罪後無法羈押、收監，就會更肆無忌憚犯罪。警方與多部門協調後，最終成功收押上述涉案人員。蔣某因販賣、運輸毒品罪被南充市中級人民法院判處無期徒刑，上月已進入監獄服刑。