布林肯指美中嘗試加強溝通　確保不會衝突

美國國務卿布林肯於美媒周日（23日）刊登的訪問中，表示美方試圖與中國加強溝通，確保兩國不會衝突。他認為世界其他國家渴望見到美中負責任地管控兩國關係。

近期多名華府高層先後訪華，包括布林肯、財長耶倫及總統氣候問題特使克里。布林肯指，這顯示華府試圖穩定美中關係，形容目前處於尋求加強對話的早期階段，希望中方亦作出努力。 他指出過往中美兩國洧很多溝通，現在很多組別正進行或準備進行對話，他相信中美之間的問題會得到解決方法。

早前有報道指布林肯訪華未能解決的其中一項主要問題，就是恢復兩國軍方接觸。布林肯被問到會否撤銷對中國官員的制裁，以緩和緊張關係時指，有關制裁沒有阻礙國務委員兼國防部長李尚福與美方接觸，認為是北京的政治決定。

訪問中布林肯亦有提及俄烏戰事，他認為戰事將會持續多數月，又指對俄羅斯而言，他們已輸掉這場戰事，因為俄方目標在很久以前已宣告失敗，包括尋求令烏克蘭從地圖上消失，以及失去獨立及主權，並將烏克蘭納入俄羅斯。惟布林肯承認，烏克蘭收復失地的任務將會是一場非常艱苦的戰鬥。