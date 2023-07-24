中學體育館旁正建新綜合樓　師生早憂堆放材料出事

周日（23日）發生樓頂倒塌事故的黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區第34中學體育館大樓於26年前落成，去年底開始，體育館旁一幅空地施工興建學校附屬綜合樓。有師生早前發現工人把建築材料堆放在體育館樓頂，當時已擔心會出事。

涉事的附屬綜合樓項目施工工期由2022年12月5日至2023年12月31日，建築面積6,800平方米，樓高5層，設計單位為中冶天工集團有限公司，建設單位為黑龍江嘉美建設有限公司。

知情人士提供的情況可見，多名工人去年冬天把袋裝建築材料鋪滿體育館半個樓頂，旁邊的綜合樓地盤有天秤運作。直至事發前，上述建築材料仍未搬走，由於體育館建成多年，很多地方日久失修，大家都擔心樓頂堆放雜物會出事。現場救援畫面亦可見，救援人員需從廢墟中接力搬開一袋袋的材料。

天台在倒塌後只剩四面牆體，有內媒指出體育館是採用網架建築結構，強度高、承重載荷能力高，比傳統石屎結構輕便，降低了自重，令人質疑為何仍會坍塌。報道提出數個可能，或許是建築物老舊，鋼筋出現鏽食，影響承重；又或是當初施工時材料質量不佳，並非完全使用鋼結構；最差的是有偷工減料情況。