杜蘇芮料周三最近台灣　周五登陸福建沿海

颱風「杜蘇芮」周一（24日）凌晨位於菲律賓東面海域，向西北移往台灣方向，風力不斷增強。台灣氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬颱風路徑顯示吹襲台灣機率高達100%，預計周四（27日）至周五（28日）風雨最大。中國大陸中央氣象台周一指，杜蘇芮或於台灣南部沿海擦過或登陸，周五上午在福建沿海登陸。

台灣氣象局表示，杜蘇芮中心周一上午8時位於鵝鑾鼻東南方970公里海面，以時速15公里向西北移動，暴風圈半徑擴大至250公里。按現時路徑，估計周三（26日）或周四最接近台灣，周五移入中國大陸。台灣周一天氣相對穩定，部分地區高溫及有雷陣雨，東半部周二（25日）入夜後雨勢或較大。台東沿海、蘭嶼已觀測到長浪，往返屏東東港及小琉球的4間船公司宣布周三至周五全日停航。

杜蘇芮路徑向南調整，台灣氣象局預計其中心將由西南部近海通過台灣，周一晚上會發海上警報，周二中午前發陸上警報。颱風接近台灣時，強度料達中度颱風上限，會否增強成超級颱風有待觀察。台灣南部和東南部縣市放颱風假機率比較大，北部要視乎風雨情況而定。