體育館屋頂承載力低　珍珠岩濕水可增重10倍

黑龍江齊齊哈爾市龍沙區第34中學體育館樓頂周日（23日）坍塌，有民眾指事發前毗鄰有施工項目，大批建築物料珍珠岩堆放在天台，或為肇事原因。有建築業者指出，涉事體育館是大空間，中間很少有柱子支撐屋頂，所以屋頂承受荷載能力很低，就像一個大帳篷，不能堆放建築材料，直指施工方應該為事件負責。

坍塌體育館於1997年建成，投資230萬元人民幣（約250萬港元），建築面積約1,200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。有建築業者指出，涉事體育館是大空間，中間很少有柱子支撐屋頂，所以屋頂承受荷載能力很低，就像一個大帳篷，不能堆放建築材料。珍珠岩是常用的建築保溫材料，常用於外牆保溫，一袋重量約為8至10斤，吸水性較強，吸水後會增重10倍以上，用於外牆保溫時還需在加一層防水塗料。施工單位在雨天把大量珍珠岩直接放在樓頂不管，反映毫無安全知識，違背建築施工安全規範。

內媒評論，施工現場物料堆放有嚴格規範要求，需保障場地穩固可靠，又要定期進行安全檢查，這是建築施工行業的基本常識，將大量珍珠岩堆放在承載力成疑的體育館屋頂，毫無疑問是違規操作，最終成了「不可承受之重」，突顯施工隨意。內地近年發生的大大小小建築坍塌安全事故，很多背後都涉及施工不規範，需加強監督管理施工過程，才能避免重蹈覆轍。