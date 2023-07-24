按美軍顧問建議　漢光演習增民用基建防衞項目

台軍周一（24日）開始年度漢光演練，今次的演習項目與以往不同，大幅增加民間重大基礎關鍵設施防衞訓練，與反登陸、反空降等重要演練項目多選在北部舉行。台媒引述資深台軍將領指，因為美軍顧問擔心台灣北部多處地點適合中國大陸解放軍發動進攻，所以有上述訓練安排。

民間重大基礎設施防衞推演地點包括桃園煉油廠、桃園機場反空降作戰預演、台北港攻防、台北車站防護、台東備援豐年機場升降及新北八里聯合反登陸作戰等，是漢光演習舉辦39年來，最接近實戰的一次。報道指，今年的演習項目都在5月的「漢光39號電腦兵棋推演」模擬過，當時美軍顧問到台軍戰情中心觀摩，還前往基隆、淡水河、台北港、桃園機場等地實地考察，並詢問台軍上述地點被攻佔的應對方式。

美軍顧問認為，解放軍有多種攻台方式，包括派出071型登陸艦於台灣周邊海域假裝演習，以艦載直升機搭載特種部隊至台北重要據點空降，對台灣北部中樞發動進攻。另一可能是派出登陸艇搭載坦克、步兵戰車等重型武器登陸後進攻台北港，結合空降部隊發動大規模攻擊，一舉攻陷整個台灣北部。美軍顧問提出假想後，台軍雖能在兵棋推演中依據預想排除危機，但美方仍然建議在實兵操演時進行相關驗證。