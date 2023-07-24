國家煙草專賣局前副局長涉受賄　檢察院批捕

內地官媒周一（24日）引述最高人民檢察院報道，國家煙草專賣局前黨組成員、副局長何澤華涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，而最高人民檢察院指定遼寧省人民檢察院逮捕何澤華。

何澤華於2003年7月起擔任國家煙草專賣局副局長，直至2014年退休。今年1月，中央紀委國家監委公布對何澤華嚴重違紀違法問題立案審查調查，本月初中紀委再通報他違規參加公款宴請，接受煙草系統私營企業主安排的宴請；在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益並收受財物；長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益，退休後仍利用原職務影響為親屬謀利；公器私用，將手中的公權力和煙草資源異化為牟取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職級晉升、職工錄用、煙草業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

由於何澤華嚴重違反紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，中紀委決定開除他的黨籍，取消享受的待遇，收繳違紀違法所得，把他的涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。