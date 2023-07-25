杜蘇芮升級為超強颱風　大陸發黃色預警

今年第5號颱風「杜蘇芮」已由強颱風升級為超強颱風，周二（25日）清晨5時位於台灣鵝鑾鼻東南方約670公里、菲律賓呂宋島以東的海面上。杜蘇芮將以時速20公里向西北方向移動，周四（27日）向福建中部到廣東東部一帶沿海靠近，可能在周五（28日）登陸。颱風影響兩岸天氣，大陸發布颱風黃色預警；台灣多地持續暴雨，桃園或現38℃極端高溫。

大陸中央氣象台周二公布，颱風中心附近最大風力有17級，即每秒58米；中心最低氣壓925百帕，七級風暴圈半徑為300至450公里，十級半徑120至180公里，十二級半徑90至120公里。颱風持續影響大陸東南部海域，預計未來3天，四川、重慶、貴州等地有暴雨災害中風險，或現山泥傾瀉、水浸等情況，降雨量將達100至186毫米。

杜蘇芮將沿台灣西南方近海北上，受颱風外圍環流影響，台灣東半部周二高溫約32至33℃，其中宜蘭有可能出現36℃高溫；西半部及金門受到颱風外圍環流沉降影響，多數地區更容易出現36℃以上高溫。另外，福建省氣象台周一（24日）已將颱風預警升級為3級，來往兩岸的小三通航線陸續停航。