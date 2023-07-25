中學塌樓死者包括1教練10女排隊員　不久前曾安全檢查

因施工單位違規堆置珍珠岩，加上降雨導致其浸水增重，黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區第34中學體育館樓頂周日（23日）坍塌，造成11人死亡。內媒周二（25日）報道，事發時體育館內共有19人，包括兩名排球隊教練和17名女排隊員，當中一名教練和10名隊員遇難。齊齊哈爾教育局距離該體育館僅49米，不久前曾開展安全檢查。

一名曾到醫院探望的同學轉述幸存隊員的經歷，該隊員看到體育館大門一側的房頂有倒塌迹象，便跟另一名隊友向外跑去，但後面大部分隊友和兩名教練都被壓在下面。參與救援的居民黃先生指，自己主要幫忙清理廢墟，救援人員最早發現的是一名男教練，他被困的地方不在坍塌中心，當時他仍在呼喊學生，傷勢相對不嚴重。

有內媒從黑龍江省教育廳官網了解到，齊齊哈爾市教育局今年3月曾組成檢查組，深入16個縣市區及直屬學校、民辦高中開展校園安全工作督導檢查。有網民指出，市教育局就在事發中學對面，只有一路之隔。另有知情人士提供去年冬天拍攝的影片，顯示3名工人將成袋的袋裝材料鋪滿半個學校樓頂，對比救援現場畫面，意味珍珠岩已堆放在樓頂約8個月，質疑校舍安全檢查形同虛設，讓坍塌悲劇在教育局眼前發生。