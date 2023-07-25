日媒：北京曾促解放軍做戰爭準備　料歐美走向衰退

中俄「北部‧聯合-2023」日本海演習於周日（23日）落幕，日本防衞省統合幕僚監部周一（24日）發布消息稱，中俄共9艘海軍艦艇近日在島根縣隱岐群島以北約400公里附近的日本海上開展射擊等訓練。另外，有日媒引述內部文件指，中國領導層曾向解放軍喊話，在與西方關係緊張之際要為可能爆發戰爭做好準備。

共同社周一引述去年6月公布的文件顯示，中國領導層曾在2020年12月21日於北京舉行的閉門會議上指出，西方的先進國家必然會走向哀退，崛起的中國要為與歐美因摩擦引發的戰爭危機做準備，不能排除局部戰亂常態化甚至混亂蔓延的可能性。中方一方面修補與美國的關係，一方面針對可能出現的軍事衝突維持高度警戒。相關言論被指是考慮到假設台灣出現緊急情況。

日本防衞省統合幕僚監部同日公布，上周二（18日）至周日有5艘中國導彈驅逐艦、護衞艦和補給艦，以及4艘俄羅斯驅逐艦和護衞艦在日本海訓練，艦艇有時編隊航行，有時起降艦載直升機。海上自衞隊派出護衞艦日向號、築摩號以及P3C巡邏機監視。台灣周二（25日）另公布，截至當日早上6時前24小時內，偵獲解放軍軍機25架次、軍艦4艘次持續在台海周邊活動，其中10架次逾越海峽中線及其延伸線進入台西南及東南空域。