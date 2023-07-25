柬埔寨基地碼頭快完工　可停泊華航母

英國傳媒周一（24日）引用最新發布的衞星圖像報道，中國在柬埔寨建造的雲壤海軍基地取得重大進展，一個可以讓航空母艦停泊的碼頭接近完工，有助中方向南海、印度洋投射海軍力量。

美國商業衞星圖像公司BlackSky去年7月首次發現中國在雲壤海軍基地，建造可以停泊航空母艦等軍艦的碼頭，同年底開始加快建造工程。衞星圖像顯示碼頭的大小與設計，與中國目前唯一的海外基地、位於非洲東部的吉布提基地碼頭相似。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家普雷塔（Harrison Pretat）說，雲壤海軍基地與吉布提基地的碼頭都有一段長335米的部分，可以容納一艘中國航空母艦。

中國海軍規模超越美國成為全球第一大，但缺乏美方擁有的龐大基地及後勤設施國際網絡，難以支援在遠洋及深海地區行動的「藍水海軍」，因此在面向泰國灣的柬埔寨設立據點提供戰略優勢。美國國防部在去年發布的中國軍力報告提到，雲壤海軍基地將是中國第一個位於印太地區的海外基地。中國駐美國大使館發言人回應指，柬埔寨憲法禁止興建外國軍事基地，建造雲壤海軍基地旨在加強柬埔寨的能力。

不過，報道引述一名前美國情報官員指，美國政府內部曾經爭論雲壤海軍基地對中國的用處，為何會比在南海或海南島興建基地更好。該官員認為，一旦中美開戰，美方可以直接轟炸南海基地，但空襲雲壤等同轟炸柬埔寨領土。美國白宮國家安全委員會前中國事務主任偉德寧（Dennis Wilder）說，雲壤海軍基地在南海爆發衝突時擁有最大戰略價值，同時可以延伸和鞏固中國海軍在馬六甲海峽的作戰能力。