秦剛無現身一個月　錯過重要外交場合

由6月25日開始，中國國務委員兼外交部部長秦剛一直沒有露面。多名外交部發言人在例行記者會上曾被多次問及秦剛狀況，眾人僅稱沒有可以提供訊息或不掌握相關資訊。十四屆全國人大常委會第四次會議周二（25日）表決，決定免去國務委員秦剛兼任的外長職務。以下是秦剛近況，以及中國近日重要外交場合：

2022年12月30日：時任中國駐美國大使秦剛接替王毅，升任外交部長。

2023年3月12日：秦剛當選中國國務委員，晉升副國級，成為當前最年輕的黨和國家領導人。

2023年5月30日：秦剛在北京與Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克會面。

2023年6月14日：秦剛與美國國務卿布林肯通電話，推動中美關係止跌企穩。

2023年6月18日：秦剛在北京與訪華的美國國務卿布林肯會面，雙方同意管控分歧保持交往。

2023年6月25日：秦剛在北京會見俄羅斯、斯里蘭卡及越南官員，是他最後一次公開露面。

2023年7月11日：中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，秦剛因健康原因不能出席在印尼舉行的東盟外長會議。

2023年7月13至14日：中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅前往印尼雅加達，參加中國—東盟（10+1）外長會、東盟與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會外長會及東盟地區論壇外長會。

2023年7月19日：中國駐美大使謝鋒在美國科羅拉多州出席安全論壇時，被問及秦剛去向時回答：「等着看」（Let's wait and see）。

2023年7月20日：中國外交部副部長馬朝旭在北京出席金磚國家外長線上特別會議。

2023年7月25日：十四屆全國人大常委會第四次會議表決，決定免去秦剛兼任的外長職務。