杜蘇芮逼近台10縣市豪大雨特報　陸發紅色預警

超強颱風「杜蘇芮」中心周三（26日）上午8時位於台灣鵝鑾鼻南面約340公里的海面上，以時速14公里向西北方向移動。受杜蘇芮及其外圍環流影響，花蓮、台東、宜蘭、屏東、基隆、新北、桃園、高雄、台中和南投分別發出豪雨和大雨特報。大陸中央氣象台預料杜蘇芮將逐漸靠近福建福清到廣東惠來一帶沿海，並於周五（28日）早上在福建晉江到閩粵交界沿海登陸。

台灣氣象局周三上午持續發布海上和陸上颱風警報，目前杜蘇芮近中心最大風速為每秒48米，相當於15級風；七級風平均暴風半徑300公里。該局預報員劉宇其表示，目前杜蘇芮在呂宋島北部近海滯留打轉，預計暴風圈下午逐漸觸碰恆春半島，隨後北上會接觸南部、東南部陸地，對台南、高雄、台東、屏東及恆春半島將構成威脅。台灣東半部自周二晚起有明顯降雨，截至周三上午8時30分，累積雨量前10位地區有9處位於花蓮縣，其中以萬榮鄉148.5毫米最多。

大陸中央氣象台周三上午10時發布颱風紅色預警，預計周三下午2時至周四下午2時，浙江東部有大到暴雨，其中東南部沿海等地有100至150毫米大暴雨。受杜蘇芮逼近影響，珠江流域東部、太湖流域、長江流域中下游、淮河流域中下游等地部分地區由南至北將先後出現大到暴雨，部分地區大暴雨。水利部周二（25日）晚針對浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、廣東啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，並派出4個工作組前赴浙江、福建、江西、廣東協助做好防禦工作。