提升暑假景區管理　文旅部嚴打黃牛囤票炒賣

文化和旅遊部辦公廳周一（24日）發布關於進一步提升暑期旅遊景區開放管理水平的通知，要求各地文化和旅遊行政部門要聯合公安、市場監管、網信等部門，加大對「黃牛黨」、第三方平台違規囤票、炒賣等行為的打擊力度，同時完善旅遊景區門票分銷系統，有效防止黃牛擠佔票源。同時要加強旅遊市場秩序監管，嚴查欺客宰客、價格違法等行為，保障遊客權益。

通知指出，進入暑期和旅遊旺季，一些熱門旅遊景區出現預約難等問題，影響遊客體驗。為切實提升暑期旅遊景區開放管理水平，更好滿足民眾旅遊需求，通知提出多項要求。其中要求優化預約措施，不搞「一刀切」，簡化預約程序，提高操作便捷性。針對中小學生、老年人、殘疾人士等特殊群體，要保留線下購票渠道。

其他要求包括旅遊景區結合暑期旅遊特點，因地制宜強化彈性供給；及時推出新產品新場景，發布旅遊消費指南；引導旅遊景區提升服務意識，不斷增強人性化服務理念；提升區域綜合調控能力，加強交通疏導和資訊發布，引導遊客錯峰出行；進一步壓實旅遊景區安全責任，嚴防安全事故發生。