遊客上廁所遭強索利是　便利店反斥擅闖私人地方

近日網上有傳遊客在雲南省曲靖市南中爨城某便利店上廁所，遭店主索取168元（人民幣，下同，約186港元）。店主事後反指遊客擅闖私人廁所，最終警方介入，遊客給了店主6元（約6.6港元）利是。

網傳畫面顯示，一名藍衣男子先拉住另一名白衣男子的肩膊，其後多人加入互相拉扯。目擊者稱，雙方爭執是因遊客上廁所被強索利是錢。南中爨城營銷中心工作人員稱，景區內有免費公廁，藍衣男子是便利店老闆，或因私人廁所使用問題引發糾紛。店主周二（25日）稱，涉事遊客周一（24日）早上到其店買東西，沒問一下就走入店內廁所。對於網傳收費一事，店主解釋便利店是做生意的地方，比較忌諱，所以向對方討個意頭，「我的意思是一塊兩塊包個紅包」，但遊客不服氣並報警，傳聞金額則有誇大。

曲靖文旅局相關部門工作人員表示，該景區所屬的曲靖市經濟技術開發區相關部門初步調查發現，事件起因是一名遊客在未徵得店主同意下，進入店內廁所，店主向其索要利是被拒，遊客稱要報警，店主表示如報警就要付逾百元。經警方調解，遊客最後向店主支付小額利是。