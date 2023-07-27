颱風杜蘇芮吹襲釀1死　7縣市今停工停課

今年第5號颱風「杜蘇芮」中心周四（27日）清晨5時位於台灣鵝鑾鼻的西南偏南方約200公里海面上，以時速22公里向西北偏北移動。目前杜蘇芮強度稍為減弱，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，台灣南部多個縣市風雨逐漸增強。花蓮縣秀林鄉文蘭村周三（26日）有民眾上山檢查水源時溺斃，被視為這次風災首宗死亡事件。台灣南部7縣市周四半日或全日停工停課，全台246架次境內航班當日停飛，台鐵部分列車停駛，高鐵服務照常。

台灣對苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、澎湖、金門共13縣市發出颱風陸上警報，台灣東部、恆春半島、西南部沿海及澎湖持續觀測到2至6米高大浪。台氣象局表示，受杜蘇芮及其外圍環流影響，花蓮、台東、屏東周四或有局部大豪雨或超大豪雨，新北、桃園、台北、基隆、台中、高雄、南投、蘭嶼、綠島亦會有雨。花蓮已宣布周四全日停工停課，金門則下午停工停課。

周三傍晚6時許，花蓮秀林鄉一對夫婦與兒子巡視水源時被困木瓜溪支流，結果父子兩人脫困，57歲母親落水，警消接報到場將她救起，惜已身亡。截至當晚9時，全台共發生土石崩落、樹木倒塌及積淹水等126宗一般災情，逾2.4萬戶曾停電。高雄、屏東、台東、花蓮等地因土石流警戒，當晚疏散近3,500人。除境內飛機航班全停，華航、長榮、亞洲航空、虎航、日本航空共有32個航班需取消或更改時間。台鐵南迴線、花蓮往來台東之間列車中午前停駛，西幹線部分區間停駛。全台高速公路10處路段預警性封閉，交通部航港局則宣布周四共17條航線、160航次停航。