台英啟動深化貿易夥伴關係協商　大陸提嚴正交涉

台灣與英國周三（26日）宣布，英國商業貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）當日與台行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中視像通話，確認啟動建立深化貿易夥伴關係的正式協商。大陸方面表明，堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，對此表示強烈不滿和堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

台英深化貿易夥伴關係將以簽署備忘錄為目標，料涉及雙邊投資、數碼貿易、能源和淨零碳排等領域，雙方將在適當時機與業界溝通。英國商業貿易部表示，台灣是英國重要的貿易夥伴，對英企而言是極具潛力的市場。該部門又指，第26屆台英年度經貿對話今年稍後在倫敦舉行，何德森當日與台經濟部政務次長陳正祺通話作初步討論。

中國大陸駐英國大使館周四（27日）回應時批評，英方有關做法違反一個中國原則，違背英方自己作出的僅與台灣保持非官方關係的承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，粗暴干涉中國內政。陸方敦促英方停止以強化貿易關係為名提升英台實質關係，任何損害中國利益的行為必將遭到陸方有力回擊。