杜蘇芮或後天登陸福建　兩市停工停課

強颱風「杜蘇芮」逐漸逼近廣東和福建一帶沿海，中央氣象台周四（27日）繼續發布颱風紅色預警，預料周五（28日）上午最可能在福建東山到惠安沿海登陸，福建防汛抗旱指揮部周四將防颱風應急響應提升為最高的Ⅰ級。泉州市宣布當晚6時至周六（29日）中午實行停工、停產、停課和休市，廣東及福建調度多個水庫預洩騰庫。國家海洋預報台發布海浪紅色警報和風暴潮藍色警報，浙江海域將於周四晚到周五早上出現最大海浪過程。

杜蘇芮中心周四上午8時位於福建南部沿海東南方約450公里海面上，將以時速約15公里逐漸靠近南部沿海，未來一天東南部或有250至400毫米特大暴雨。除泉州市，漳州市也從周四中午起至周六中午全市「三停一休」。中國鐵路南昌局集團有限公司稱，周四晚上8時至周五晚上11時福建全部線路旅客列車停駛；長三角鐵路周四至周六部分列車停運；長樂國際機場取消周四進出福州的50多個航班；福建沿海183艘客渡船全部停航，4條兩岸小三通客運航線亦停航。

為保障汛期安全，漳州長泰區枋洋鎮的上存水庫，周三已實施放水騰庫容。廣東省水利廳啟動水利防汛防颱風II級響應，科學調度骨幹水庫預洩騰庫，其中棉花灘水庫截至周三晚蓄水位從正常的173米降至168米，預計再降至167米，可騰出防洪庫容4億立方米，容納庫區降雨量約100毫米。浙江省海洋監測預報中心實測數據顯示，截至周四早上，該省近岸海域已出現2至3.5米大浪。料當晚到周五早上將出現3.5至5米巨浪。