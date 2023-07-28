杜蘇芮上午登陸福建沿海　浙江有房屋遭沖走

今年第5號颱風「杜蘇芮」周五（28日）早上9時55分在福建晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力15級，預計登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。受杜蘇芮影響，周四（27日）浙江溫州平陽縣風雨交加，河水暴漲，洪水湧入民屋，有居民被困，亦有房屋被沖走。中央氣象台宣布，今年第6號颱風「卡努」當日凌晨已在西北太平洋生成。

內地中央氣象台周五上午6時繼續發布颱風紅色預警及暴雨橙色預警，預計杜蘇芮將以時速25至30公里向北偏西方移動，預計周五上午8時至周六上午8時，江蘇、安徽、浙江、福建、江西、甘肅、陝西、雲南、河南、山東等地部分地區有大到暴雨，其中浙江北部和東部、福建東部等地局部地區有特大暴雨（250至280毫米）。福建廈門、泉州、漳州以及廣東汕頭等地自周四下午已實施停工、停產、停課、休市，直至防颱風I級應急響應結束。廈門湖里更宣布全區靜默，自周四晚8時起「人不出門，車不上路」。廣東省珠江市防汛抗旱總指揮部、水利部珠江水利委員會目前維持防汛防颱風、洪水防禦Ⅲ級應急響應。

受杜蘇芮外圍雲系影響，浙江多地周四下暴雨，其中最大降雨出現在麗水市青田縣，達161.9毫米。而在溫州市平陽縣水頭鎮鳳岩村，由於地勢低平，洪水湧入房屋深至成年人大腿位置。村派出所立即派警員帶同繩索、救生衣等救援器材入村營救被困村民，最終救出50多人。浙江省自然資源廳、浙江省氣象局周四下午聯合發布地質災害氣象風險紅色預警，影響範圍包括溫州市、台州市、麗水市部分地區。