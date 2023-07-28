台料下午解除颱風警報　多地累計逾5萬戶停電

台灣氣象局周五（28日）表示，颱風杜蘇芮的暴風圈縮小，中心位於金門縣東面近海，正向西北偏北移動，高雄、屏東已脫離暴風圈，預計下午將解除颱風警報。雖然杜蘇芮逐漸遠離台灣，但受其外圍環流影響，台灣南部、東部和東南部地區仍有短暫陣雨，高雄、嘉義、金門多處出現塌樹、停電等災情。

據台灣災害應變中心統計，截至周四晚上9時，這次颱風已釀1死1傷，全台災情逾340宗，以台東115宗最多，高雄、台南、屏東、花蓮及台東共疏散逾6,000人。氣象局預報員黃恩宏表示，台灣沿海及澎湖、金門、馬祖或有長浪，金門料有強降雨和強陣風。受杜蘇芮影響，10個縣市周五全域部分地區停工停課，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖和金門。交通運輸方面，全台有8處公路預警性封閉；高鐵照常營運，台鐵東部幹線蘇澳新至花東間停駛，南迴線亦全部停駛；海上航運17航線、160航次停航；境內飛機航線全部取消，境外航線取消101班次、延誤24航次。

高雄周四深夜起狂風暴雨，陸續傳出電線杆、變電箱被樹壓毀。截至周五上午9時，全市累計逾4.3萬戶停電，其中1.6萬戶已恢復供電。嘉義截至上午9時許有5,300多戶停電，預計下午可全部恢復供電。金門亦受強風吹襲，不少地方有大樹、路牌、地盤圍欄傾倒，超過7,000戶停電。󠀠