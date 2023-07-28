熱門博物館預約難　國家文物局研究打擊黃牛黨

國家文物局博物館與社會文物司司長劉洋周五（28日）在記者會上稱，近年公眾參觀博物館的熱情高漲，特別是假日出現部分博物館預約難的情況，同時有「黃牛黨」搶票、囤票干擾了博物館正常營運。針對這問題，當局將與公安部加強合作，專題研究打擊。

劉洋表示，國家文物局本月14日印發《關於加強博物館暑期等節假日開放服務工作的通知》，各地多家博物館採取一系列措施優化服務，如延長開放時間、提高參觀人數限額等。在提升規範管理能力方面，很多博物館出台專項管理辦法，包括禁止在博物館內開展商業拍攝等活動。中國國家博物館近期聯合北京警方對加價轉售免費門票的黃牛黨進行專項打擊。很多博物館也發聲明，引導觀眾共同抵制商家代搶門票等擾亂參觀秩序的行為。

劉洋指出，下一步國家文物局將從多方面繼續加大工作力度，包括擴大服務供給，緩解供需矛盾，重點加強對一些非熱門優質博物館的宣傳推廣；其次是強化部門聯動，加大審查監管和打擊黃牛黨的力度；還有指導各地通過分時段預約、動態投放門票、預約系統優化升級等形式，提升預約管理水平。同時，建立黑名單制度，增加惡意搶票、囤票、爽約等行為的成本。